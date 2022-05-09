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50 тысяч человек посчитали своим долгом прийти на место великого подвига - в Брестскую крепость
По-настоящему масштабные торжества в Брестской крепости. 50 тысяч человек посчитали своим долгом прийти на место нашего великого подвига. Сегодня земля, которая первой содрогалась от боев, устлана живыми цветами.
На площадь Церемониалов вынесли реликвию - чудом уцелевшее знамя. В июне 1941 защитники, рискуя своей жизнью, спрятали материю от врага в одном из казематов. Память героев, которые умирали, но не сдавались, почтили минутой молчания. Один из самых трогательных и одновременно торжественных моментов - выступление сводного хора из города Самары. В исполнении детей и взрослых на героической земле Брестской крепости - песни Победы.
Самое главное - это День Победы. Шли мы к этой Победе очень долго, 1418 дней. Вашему поколению я хочу пожелать - любите эту землю, по которой ходите. Чем дышите - воздух любите. Берегите друг друга, помогайте.
Это праздник! Как всегда, мы в Брестской крепости, приятно, что с нами молодое поколение: ученики, наши дети, внуки, правнуки. Это праздник должен быть всех, кто хочет мира, и понимает, что такое война.
Мой дедушка воевал, он прошел всю войну. Крепость - это то место, где защищали, где был первый удар нанесен. И гордость, и радость - все это охватывает, когда находишься здесь.
Многолюдно в Брестской крепости будет до позднего вечера. И в 23 часа стены цитадели также озарит праздничный салют.
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