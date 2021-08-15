50 % учреждений общего среднего образования готовы к учебному году - cкоро в школу

Почти 50 % учреждений общего среднего образования готовы к новому учебному году и получили необходимые документы. Об этом сообщил министр образования. По словам Игоря Карпенко, подготовка не останавливается, в школах проходят плановые ремонты, закупается необходимое оборудование и мебель. Паспорта готовности учреждения должны получить до 20 августа.



Всего же в этом году за парты сядут более 1 миллиона 80 тысяч учеников, из них 118 тысяч первоклассников.

Что касается нововведений в учебной программе, в 5-6 классах появится факультатив по духовно-нравственному воспитанию.



