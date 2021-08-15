3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
50 % учреждений общего среднего образования готовы к учебному году - cкоро в школу
Факт
Почти 50 % учреждений общего среднего образования готовы к новому учебному году и получили необходимые документы. Об этом сообщил министр образования. По словам Игоря Карпенко, подготовка не останавливается, в школах проходят плановые ремонты, закупается необходимое оборудование и мебель. Паспорта готовности учреждения должны получить до 20 августа.
Всего же в этом году за парты сядут более 1 миллиона 80 тысяч учеников, из них 118 тысяч первоклассников.
Что касается нововведений в учебной программе, в 5-6 классах появится факультатив по духовно-нравственному воспитанию.
Работа школ в условиях пандемии
Торжественные линейки в день знаний пройдут в традиционном формате. Не стоит забывать и о пандемии. В связи с распространением COVID-19 усилят контроль за соблюдением санитарных норм, а также увеличат количество влажных уборок. Массовые мероприятия будут проводить на свежем воздухе.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов