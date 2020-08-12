51 человек госпитализирован минувшей ночью

Как сообщили в Минздраве, сегодня ночью в службу скорой помощи и в больницы с различными травмами госпитализирован 51 человек. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме. Основные травмы - это ушибы мягких тканей, травмы конечностей, грудной клетки и живота. Нескольким пациентампотребовались операции. Их состояние стабилизировано.