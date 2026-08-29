52 будущих военных медика приняли присягу на площади Героев в Мачулищах

На верность своему народу и Отечеству. Первокурсники военно-медицинского института приняли военную присягу. Ответственный и волнительный момент прошел на площади Героев в Мачулищах.





Первокурсники военно-медицинского института приняли военную присягу

В едином строю плечом к плечу 52 курсанта, будущие офицеры - военные медики. Весь август они готовились, проходили курс начальной военной подготовки и 29 августа сделали первый важный шаг на пути к офицерскому званию и будущей профессии военного медика. После торжественным маршем прошли перед командованием института, родными и близкими, курсантами старших курсов.

Дмитрий Клименков, начальник военно-медицинского института БГМУ:

"Впереди у них долгие годы учебы. Всего им предстоит учиться 6 лет. После 5-го курса будет присвоено первое офицерское звание "лейтенант", они станут слушателями 6-го курса. По окончании будут присвоены звания "старший лейтенант", они получат дипломы военного врача".

Большинство курсантов военного мединститута будут служить в интересах белорусских Вооруженных сил, а также пограничной службы и МЧС. Врачи в погонах - востребованные специалисты, которые участвуют в работе всего медицинского сообщества, наряду с гражданскими коллегами спасают жизни в экстренных ситуациях.