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526 лет на заводе - как белорусские предприятия объединяют поколения?

Четыре поколения и один родной завод. Накануне Дня машиностроителя во Дворце культуры чествовали семьи, чей труд целыми поколениями связан с работой на одном предприятии. Так, например, общий стаж работы семьи Колесниковых-Гаценбиллеров - 526 лет. Их трудовая династия состоит из 33 человек. Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов объединил 4 поколения.

Победителем стала трудовая династия Рябошенко-Чумак Минского тракторного завода. Конкурс проводится уже второй раз, организатором выступил Белорусский союз женщин.

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