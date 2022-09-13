526 лет на заводе - как белорусские предприятия объединяют поколения?

Четыре поколения и один родной завод. Накануне Дня машиностроителя во Дворце культуры чествовали семьи, чей труд целыми поколениями связан с работой на одном предприятии. Так, например, общий стаж работы семьи Колесниковых-Гаценбиллеров - 526 лет. Их трудовая династия состоит из 33 человек. Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов объединил 4 поколения.