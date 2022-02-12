3.68 BYN
545 молодых врачей и провизоров выпустит Витебский медицинский университет в этом году
Запрос на кадры формируется с учетом экономической ситуации в стране. Так в медицинских вузах началось предварительное распределение выпускников 2022 года. Медики наряду со специалистами АПК, IT-сферы, легкой и пищевой промышленности самые востребованные на рынке труда. Ольга Масловская побывала на ярмарке вакансий для выпускников Витебского медуниверситета.
Ярмарка вакансий для молодых врачей и провизоров
Студенты говорят: не лотерея, но везение будет кстати. За этой дверью - ни много ни мало - решается их судьба. Распределение на первое место работы. Участвуют в процедуре выпускники бюджетной формы обучения, Те, кто учился по целевому направлению. Получить место для трудоустройства и прохождения интернатуры пожелали и многие студенты-платники.
В этом году Витебский медицинский отправит в самостоятельную жизнь 545 молодых врачей и провизоров. Более 200 выпускников по итогам всех сессий имеют средний балл восемь и выше, а шесть человек являются обладателями различных стипендий, в том числе специального фонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов.
Медики - в топе востребованных специальностей на рынке труда
Медики - в топе самых востребованных специальностей. А спрос на выпускников фармацевтического факультета и вовсе превышает предложение. Дипломы Витебского меда в этом году получат 134 провизора.
На распределение традиционно приехали представители всех регионов страны. Им важны успеваемость и практические навыки выпускников. У студентов свои приоритеты.
Первое место работы
На малую родину после шести лет обучения вернулись Светлана и Ирина Пальчех. Сестры-близнецы выбрали одну профессию и трудятся в одном медучреждении - в поликлинике Миор врачами общей практики. Работают в красной зоне. В смену у каждой до семидесяти пациентов. Не только ведут прием, но и в составе мобильных бригад наблюдают пациентов с коронавирусом на дому.
В 2021 году в Миорскую ЦРБ пришли 6 молодых врачей
В прошлом году в здравоохранение Миорского района пришли шесть молодых врачей и три средних медицинских работника. Специалистов здесь ждут и поддерживают. Каждый год для медиков район выделяет жилые метры. В прошлом году - две квартиры, в этом планируют больше.
Благодаря этому, отмечают в районе, закрепляемость молодых врачей почти 80 %. Но открытые вакансии еще есть. В больнице ждут хирурга, который будет работать на современной лапораскопической стойке. Нужен фтизиатр. Надеются найти этих специалистов среди выпускников этого года.