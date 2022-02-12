545 молодых врачей и провизоров выпустит Витебский медицинский университет в этом году

Запрос на кадры формируется с учетом экономической ситуации в стране. Так в медицинских вузах началось предварительное распределение выпускников 2022 года. Медики наряду со специалистами АПК, IT-сферы, легкой и пищевой промышленности самые востребованные на рынке труда. Ольга Масловская побывала на ярмарке вакансий для выпускников Витебского медуниверситета.

Ярмарка вакансий для молодых врачей и провизоров

Студенты говорят: не лотерея, но везение будет кстати. За этой дверью - ни много ни мало - решается их судьба. Распределение на первое место работы. Участвуют в процедуре выпускники бюджетной формы обучения, Те, кто учился по целевому направлению. Получить место для трудоустройства и прохождения интернатуры пожелали и многие студенты-платники.

В этом году Витебский медицинский отправит в самостоятельную жизнь 545 молодых врачей и провизоров. Более 200 выпускников по итогам всех сессий имеют средний балл восемь и выше, а шесть человек являются обладателями различных стипендий, в том числе специального фонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов.

Медики - в топе востребованных специальностей на рынке труда

Медики - в топе самых востребованных специальностей. А спрос на выпускников фармацевтического факультета и вовсе превышает предложение. Дипломы Витебского меда в этом году получат 134 провизора.

news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/e48/iqn9ck0czzpgbxrcbu7480ralkjity0f.jpg

На распределение традиционно приехали представители всех регионов страны. Им важны успеваемость и практические навыки выпускников. У студентов свои приоритеты.

Первое место работы

На малую родину после шести лет обучения вернулись Светлана и Ирина Пальчех. Сестры-близнецы выбрали одну профессию и трудятся в одном медучреждении - в поликлинике Миор врачами общей практики. Работают в красной зоне. В смену у каждой до семидесяти пациентов. Не только ведут прием, но и в составе мобильных бригад наблюдают пациентов с коронавирусом на дому.

В 2021 году в Миорскую ЦРБ пришли 6 молодых врачей

В прошлом году в здравоохранение Миорского района пришли шесть молодых врачей и три средних медицинских работника. Специалистов здесь ждут и поддерживают. Каждый год для медиков район выделяет жилые метры. В прошлом году - две квартиры, в этом планируют больше.