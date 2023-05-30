Кадровый день во Дворце Независимости

В образовании там бучу целую подняли после единого экзамена централизованного. Ума не хватило сделать просто и понятно, чтобы подсчитать эти баллы за централизованный экзамен. Они какие-то статистические на компьютере начали выводить цифры. Кому это надо? По-моему, мы поступали: знаешь - тройка, очень хорошо знаешь - четверка, очень-очень хорошо - отлично. А тут какие-то на компьютере высчитывали баллы. Надо делать обычную понятную систему. И на следующей неделе опять надо к этому вернуться. Вступительный экзамен - это не просто вступительный экзамен, это самые продвинутые семьи контролируют поступление своих детей. И это естественно. Но они не понимают, чего мы хотим от этих детей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь