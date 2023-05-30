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Кадровый день во Дворце Независимости
Кадровый вторник во Дворце Независимости: изменения на руководящих постах в погранкомитете и местных органах власти.
Новым председателем Государственного пограничного комитета стал Константин Молостов - до этого он возглавлял Гродненскую пограничную группу. Президент отметил нынешний высокий уровень работы комитета, а также поручил сформировать "мощный кулак" на белорусской границе. Сейчас важно соответствовать внутренним и внешним вызовам.
Надо вырабатывать новые подходы, выстраивать, может, не новую систему, а совершенствовать эту. Надо обратить особое внимание на маневренные группы - они должны быть в каждом отряде. Там, где вы определите точку, должен быть мощный кулак, которым вы и начальники отрядов или пограничных групп сможете в нужный момент воспользоваться для того, чтобы перекрыть государственную границу в случае каких-то чрезвычайных ситуаций, нападения на страну.
Также Александр Лукашенко согласовал районных руководителей: в Оршанском и Солигорском теперь председатели Игорь Мороз и Анатолий Лодыга. В Клецком райисполкоме - Юрий Карлович. А должность главы администрации Первомайского района Минска теперь занимает Вадим Передня. Сегодня же стала вакантной должность министра ЖКХ. Предыдущий руководитель Андрей Хмель будет работать председателем Гродненского горисполкома.
Вы из Гродненской области. Это тоже очень важно. Поэтому я думал о том, чтобы все-таки Вас направить на какую-то другую работу (и помощником Президента предлагали), но я думаю, что эта работа добавит в Вашу копилку опыта, определенных знаний и подходов. Чтобы Вы понимали, что у меня очень хорошее отношение к Вашим подходам, к Вашей работе, которой Вы занимались. Кажется, такая должность министра, очень важного органа, но небольшого, казалось бы, незаметна. Но ничего подобного. Для меня это было заметно.
Не обошлось и без разговора на злобу дня. Система проведения централизованного экзамена и подсчета баллов должна быть обычной и понятной - таково требование главы государства.
В образовании там бучу целую подняли после единого экзамена централизованного. Ума не хватило сделать просто и понятно, чтобы подсчитать эти баллы за централизованный экзамен. Они какие-то статистические на компьютере начали выводить цифры. Кому это надо? По-моему, мы поступали: знаешь - тройка, очень хорошо знаешь - четверка, очень-очень хорошо - отлично. А тут какие-то на компьютере высчитывали баллы. Надо делать обычную понятную систему. И на следующей неделе опять надо к этому вернуться. Вступительный экзамен - это не просто вступительный экзамен, это самые продвинутые семьи контролируют поступление своих детей. И это естественно. Но они не понимают, чего мы хотим от этих детей.
Централизованный экзамен по русскому и белорусскому языкам прошел в мае. В нем приняли участие свыше 53 тысяч старшеклассников, из них около 900 человек показали результат в 100 баллов.
"Вчера стали поступать обращения от детей, родителей в первую очередь с просьбой разъяснить, почему такой балл, почему балл ниже, чем был во время репетиционного экзамена. И жалоб поступает достаточно много", - отметил глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко.
Он рассказал, что работа будет вестись по двум основным направлениям. "Все жалобы будут рассмотрены. Всем родителям, всем старшеклассникам будет объяснено и разъяснено, в каждую жалобу внимательно вникнем. Это с одной стороны. С другой - посмотрим на организацию работы непосредственно Министерством образования, насколько все справедливо, насколько методика, которая использовалась и утверждена Министерством образования, соответствует сегодняшним предъявляемым требованиям, есть ли там нарушения", - подчеркнул Игорь Сергеенко. Он также обратил внимание, что тесты максимально были составлены на основании учебных программ: "На первый взгляд, по информации, которая к нам поступает, нарушений, сбоев во время проведения, подсчета баллов не усматривается. Поставлена задача в жесткие, короткие сроки разобраться по каждому обращению и заявлению - справедливо и объективно".
Сегодня же глава государства принял с докладом начальника Службы безопасности Президента Дмитрия Шахраева. Александру Лукашенко было доложено о текущих вопросах деятельности, а также о планах по дальнейшему совершенствованию работы Службы безопасности.
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