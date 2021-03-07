55 % занятых в экономике - женщины

В современном обществе делается все для стимулирования статуса женщин. В Беларуси в этом году для этого будут реализованы экономические и социальные меры. Это национальный план действий по обеспечению гендерного равенства и государственные программы "Рынок труда и содействие занятости", "Здоровье народа и демографическая безопасность". В частности, механизмы реинтеграции женщин на рынке труда: за минувший год 1 700 безработных женщин прошли переквалификацию и стали более востребованными. Кроме того, получение государственных субсидий на развитие собственного дела: 45 % получивших в прошлом году также женщины.

