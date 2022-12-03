591 ступенька и 300 сторонников ЗОЖ - в Минске прошел "Вертикальный забег"

Я участвовала первый раз в этом забеге, а вообще я бегаю давно, но первый раз именно по лестнице. Ожидала, что будет легче, потому что я достаточно тренированная. Я бегаю ультрамарафоны по 50 км, готовлюсь к 100 км. Я не ожидала, что на последнем этаже у меня судорога начнет сводить ноги.

Ольга Воробьева, участница "Вертикального забега"