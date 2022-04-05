3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
5 апреля в проекте "Это другое" - почему "коричневая чума" 20-го века жива и в 21-м
Запад уверяет, что в Украине нет нацизма, при этом молчит о том, как скрывал военных преступников. Как бы ни было прискорбно, но фашистов жалела в свое время даже католическая церковь и создавала для них пути побега из Европы на Ближний Восток. ЦРУ вербовало тех, кто им интересен, для борьбы с СССР.
Следы коричневой чумы по сей день не дают покоя тем, кто против бесчеловечной идеологии. Как так получилось, что чума XX века жива и в XXI?Об этом в авторском проекте Ксении Лебедевой сегодня вечером.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов