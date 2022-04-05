5 апреля в проекте "Это другое" - почему "коричневая чума" 20-го века жива и в 21-м

Запад уверяет, что в Украине нет нацизма, при этом молчит о том, как скрывал военных преступников. Как бы ни было прискорбно, но фашистов жалела в свое время даже католическая церковь и создавала для них пути побега из Европы на Ближний Восток. ЦРУ вербовало тех, кто им интересен, для борьбы с СССР.