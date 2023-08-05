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5 августа дневник II Игр стран СНГ расскажет о первых победах белорусов в четырех видах спорта
Расскажем о первых победах. Наши грации принесли сборной Беларуси золото. Они выиграли турнир по многоборью среди групповичек. Девушки лидировали и после первого соревновательного дня, а сегодня подтвердили свой класс. Еще одну награду - серебро - теперь уже в индивидуальном многоборье завоевала Алина Горносько.
А вот в целом первая медаль для сборной Беларуси на домашних Играх была завоевана в Гродно. Полина Пичугина выиграла бронзу по тяжелой атлетике в весовой категории до 45 кг. Юлия Гулина после добавила в медальную копилку серебро, а Григорий Вертинский - бронзу.
Не оставили без захватывающих поединков своих болельщиков и наши дзюдоисты. Итог - 4 награды: одно серебро и 3 бронзы уже в первый соревновательный день. В Солигорске все еще продолжают бороться за медали II Игр стран СНГ борцы греко-римского стиля.
Эксклюзив победительниц II Игр стран СНГ по художественной гимнастике, подробности с медального ковра для сборной Беларуси из Солигорска, гомельского татами и гродненского помоста. Обязательно расскажем все результаты в нашем дневнике, который выйдет в эфир в рамках "Панорамы". Помешал ли проливной дождь турнирам по пляжным волейболу в Молодечно и футболу в Минске? А также топ-5 мест, которые обязательно надо посетить гостям и участникам II Игр стран СНГ. И еще раз самые яркие и трогательные моменты церемонии открытия уже сегодня вечером на "Беларусь 1".
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