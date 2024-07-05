5 июля 1944 года - до полного освобождения Беларуси остается 23 дня

1-й Белорусский фронт завершил оккупацию в Ляховичском районе Брестской области, освободил Туров. 3-й Белорусский фронт завладел городом и крупным железнодорожным узлом Молодечно, освободил Сморгонь.

За сутки соединения четырех фронтов освободили более 400 населенных пунктов Беларуси. Шли бои по ликвидации крупной группировки противника в "минском котле".