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5 июля 1944 года - до полного освобождения Беларуси остается 23 дня

5 июля 1944 года - до полного освобождения Беларуси остается 23 дня

1-й Белорусский фронт завершил оккупацию в Ляховичском районе Брестской области, освободил Туров. 3-й Белорусский фронт завладел городом и крупным железнодорожным узлом Молодечно, освободил Сморгонь.

За сутки соединения четырех фронтов освободили более 400 населенных пунктов Беларуси. Шли бои по ликвидации крупной группировки противника в "минском котле".

До полногоосвобожденияБеларуси - 23 дня.

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