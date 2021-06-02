5 июня пройдут субботние прямые телефонные линии

Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют и субботние прямые телефонные линии.

В столице 5 июня с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечатьзаместительпредседателя МингорисполкомаАртем Цуран.

На вопросы жителей центрального региона ответит заместитель губернатора Денис Курленко. Прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.