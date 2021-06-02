3.82 BYN
2.83 BYN
3.29 BYN
5 июня пройдут субботние прямые телефонные линии
Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют и субботние прямые телефонные линии.
В столице 5 июня с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечатьзаместительпредседателя МингорисполкомаАртем Цуран.
На вопросы жителей центрального региона ответит заместитель губернатора Денис Курленко. Прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.