5 июня - Всемирный день окружающей среды

Мир сегодня отмечает День окружающей среды, он же День эколога. Праздник в 1972 году провозглашен Генассамблеей ООН. В этом году мероприятие, посвященное решению проблемы загрязнения пластиком, пройдет в Кот-д'Ивуаре.

Активисты призывают объединиться для борьбы с одной из крупнейших экологических проблем нашего времени. Ежегодно по всему миру производится более 400 миллионов тонн пластика, половина предназначена для одноразового использования. При этом перерабатывается менее 10 процентов.