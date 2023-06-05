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5 июня - Всемирный день окружающей среды
Мир сегодня отмечает День окружающей среды, он же День эколога. Праздник в 1972 году провозглашен Генассамблеей ООН. В этом году мероприятие, посвященное решению проблемы загрязнения пластиком, пройдет в Кот-д'Ивуаре.
Активисты призывают объединиться для борьбы с одной из крупнейших экологических проблем нашего времени. Ежегодно по всему миру производится более 400 миллионов тонн пластика, половина предназначена для одноразового использования. При этом перерабатывается менее 10 процентов.
В Беларуси особый акцент сделан на рациональном обращении с отходами, экономном водопользовании. На восстановление природы, развитие и обустройство экологических троп направлена и ежегодная акция "Неделя леса".
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