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5% кэшбэка от покупок на AliExpress - выгодное предложение от Альфа-Банка
Пять процентов кэшбэка от покупок на AliExpress . Выгодное предложение для любителей онлайн-шопинга разработал Альфа-Банк совместно с Visa и глобальной розничной площадкой - это первая кобрендовая бонусная карта. Для экономии потребуется карта Alfa-AliExpress, которую можно оформить бесплатно. Как это работает и кого заинтересует предложение? Репортаж Ксении Лебедевой.
Сумма компенсаций зависит от площадки: при покупках на AliExpress вернут 5% расходов, в остальных интернет-магазинах - 1%, а при других транзакциях - полпроцента. Белорусский Альфа-Банк стал четвертым банком в мире, который запустил с AliExpress совместную программу лояльности. Ольга Филипенко, руководитель по электронному бизнесу Альфа-Банка, считает, что такой выбор понятен, ведь Беларусь - одна из мировых лидеров в цифровой инновации, особенно в банковском секторе.
Ольга Филипенко, руководитель по электронному бизнесу ЗАО "Альфа-Банк": "То, что мы делаем сейчас с помощью нашего банковского приложения, не многие банки в мире это делают. Я говорю об онлайн-кредитовании. О работе самого приложения, о том, какое количество людей по сравнению с розничной базой им пользуется. У нас проникновение 55 процентов. И все сервисы, которые нам помогают в стране. ЕРИП, внедрение МСИ. Беларусь - это лидер в цифровых инновациях в мире".
Кобрендовый проект с AliExpress - это новый уровень партнерства для белорусского рынка. Участники проекта считают, что соглашение с таким крупным игроком полезно для сотен тысяч белорусов, которые часто делают покупки на AliExpress.
Благодаря новой карте, белорусы смогут получить очевидную выгоду и экономить, а Альфа-Банк же рассчитывает существенно повысить транзакционную активность клиентов, а также закрепить свое лидерство в инновациях в предоставлении цифровых продуктов.
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