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5 лет без свободы. Аида Сарина сбежала из лагеря террористов ИГИЛ
Терроризм не имеет оправдания и не знает границ - ни государственных, ни моральных. Его жертвы - обычные люди, среди которых старики, женщины, дети. По данным центра по изучению проблем терроризма Jane’s Information Group, в прошлом году в мире было совершено свыше 15 тысяч атак. И география поражает. Теракты затронули практически все континенты. Погибших более 13,5 тысячи человек. Эксперты центра уточняют: все они мирные жители. Не военные.
"Я не хочу быть жертвой терроризма, я хочу быть борцом с ним", - так сегодня говорит Аида Сарина. Она - одна из возвращенных казахстанских женщин из Сирии на родину. Девушка почти 5 лет провела в плену у боевиков ИГИЛ.
Мир ее глазами в еще одном нашем эксклюзиве от Ольги Давидович (видео).
Аиде Сариной 25. В мае этого года ей вместе с пятилетним сыном Аюбом удалось вернуться из Сирии на родину в Казахстан. Она успешно прошла реабилитацию и сейчас живет у мамы. В планах - вырастить Аюба и спасенного из лагеря экстремистов мальчика Мусу, получить высшее образование и помогать миру бороться с терроризмом, рассказывая людям свою историю.
Пропаганда "Исламского государства" велась посредством Всемирной паутины
Идеология была проработана очень хорошо. Муж Аиды поверил в лучший мир и уговорил жену на переезд, причем, вместе с восьмимесячным ребенком. То, с чем они столкнулись, сильно отличалось от идиллической жизни, которую им обещали.
Аида рассказала, что ее муж пытался найти способ выбраться из лагеря террористов. Однако повсюду были сотрудники "Амият" - это специальное подразделение экстремистов. В их задачи входило выискивать "неверных" - тех, кто планировал бежать.
Аида Сарина, жертва терроризма: "Если ИГИЛ узнал, что мы как-то хотели выехать, это уже получалось предательство. За предательство - казнь".
В конце 2016 года муж Аиды погиб. При каких обстоятельствах - она не знает. К Аиде пришли и сказали, что она теперь вдова, и по местным законам должна жить вместе с другими вдовами. В то время террористы ИГИЛ терпели в Сирии поражение. Боевики все время переезжали с места на место. Так в конце прошлого года Аида оказалась в поселке Багуз. Говорит, выживать с ребенком было страшно.
В нескольких километрах от Багуза находились позиции курдских войск. Аида решила, что это ее шанс на спасение. Уйти с ней согласились еще несколько девушек из Казахстана. Нашли проводника из местных, который за деньги согласился довести как можно ближе к лагерю беженцев. Оставил их у минного поля. А дальше добираться пришлось уже самим.
Спецоперацию "Жусан" еще несколько лет назад инициировал первый президент Нурсултан Назарбаев
Что Казахстан и сделал. Спецоперацию "Жусан" еще несколько лет назад инициировал первый президент Нурсултан Назарбаев. За все это время из Сирии на родину вернулись почти 600 человек. Большинство из них - дети.
Сразу по возвращении всех жертв терроризма отправляют в специальные адаптационные центры, где вместе с лучшими специалистами они начинают практически заново учиться жить. Обеспечивается и принцип неотвратимости наказания. И женщины, и мужчины, которые в Сирии были осуждены за терроризм, теперь отбывают сроки уже в Казахстане.
Речь идет о резолюции Совбеза ООН под номером 23-96, которая обязывает государства - члены всемирной организации быть ответственными за своих граждан. В документе подтверждается важность оказания помощи женщинам и детям, которые связаны с иностранными боевиками и могут быть жертвами терроризма.
Аида Сарина выступила на международной конференции в Минске как жертва терроризма.
Сказала, что теперь хочет стать борцом с этим злом. Рассказала, что вместе с другими девушками ведет информационную войну против идеологии "Исламского государства". И призвала власти других государств позаботиться о своих гражданах в сирийских лагерях беженцев, как это сделали власти ее страны.
По данным ВОЗ, в одном только лагере "Аль-Холь" в провинции Хасака, куда удалось добраться Аиде, 70 тысяч беженцев.
Как сирийских, так и из других стран мира, что в разы превышает возможности по обеспечению достойной жизни. Лагерь переполнен и в нем сохраняется риск развития гуманитарной катастрофы. При этом большинство населения "Аль-Холя" - это женщины и дети из семей членов террористических группировок, в том числе "Исламского государства". А значит, вероятность радикализации высока. Детей и молодежь из подобных лагерей активно вербуют в свои ряды экстремисты.
С 2014 по 2017 годы боевики "Исламского государства" устроили или приписали себе минимум 140 терактов по всему миру, в результате которых погибли более 2 тысяч человек. Еще свыше 10 тысяч террористы жестоко казнили в странах Ближнего Востока. Всего, по оценкам ООН, за время конфликта в Сирии погибли более 350 тысяч человек. 15 миллионов стали беженцами.
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