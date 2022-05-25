5 лосей с начала мая стали жертвами колючей проволоки на границе Беларуси с ЕС

Колючая проволока на европейской границе убила с начала мая 5 лосей. Сегодня пограничный наряд вблизи границы с Латвией обнаружил труп животного. Лось, как и все предыдущие жертвы погранзабора ЕС, не смог выжить после полученных травм. Примечательно, что в западных СМИ нет ни одного упоминания о гибели диких животных в приграничье и, тем более, о причинах таких инцидентов. Хотя ученые со всего мира и в первую очередь из нашей страны несколько месяцев пытаются вразумить правительства соседних стран, которые строят забор, в первую очередь в Беловежской пуще, вопреки всем международным обязательствам.