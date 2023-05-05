5 мая белорусы смогут увидеть редкое полутеневое лунное затмение

Сегодня белорусы смогут увидеть редкое полутеневое лунное затмение. Оно происходит, когда Луна оказывается во внешней области тени Земли. Потемнение ее северного края при таких условиях должно быть заметно невооруженным глазом. Явление можно будет хорошо рассмотреть на большей части Европы, Австралии, Африки и Азии.