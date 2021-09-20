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5 мобильных пунктов вакцинации против COVID-19 начали работать в Могилевской области

В Могилевской области уже начали работать пять мобильных пунктов вакцинации против COVID-19. Два пункта - в самом областном центре. По мнению специалистов, сделать прививку, которая будет в шаговой доступности (например, в торговом центре) - это удобно. Еще три мобильные группы вакцинации начали работу в Бобруйске. Они также располагаются в торговых центрах.

По данным облздрава, в целом в регионе первый компонент вакцины получили уже свыше 200 тысяч человек. Более 170 тысяч - оба.

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