5 мобильных пунктов вакцинации против COVID-19 начали работать в Могилевской области

В Могилевской области уже начали работать пять мобильных пунктов вакцинации против COVID-19. Два пункта - в самом областном центре. По мнению специалистов, сделать прививку, которая будет в шаговой доступности (например, в торговом центре) - это удобно. Еще три мобильные группы вакцинации начали работу в Бобруйске. Они также располагаются в торговых центрах.