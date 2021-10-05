5 новых аппаратов ультразвуковой диагностики закупил Витебский медуниверситет

Новый шаг в подготовке кадров, в улучшении качества их подготовки у нас в Республике Беларусь. Аппарат должен максимально эффективно использоваться. С одной стороны - для учебного процесса, со второй стороны - для лечебно-диагностического процесса в клинике. Новое оборудование расширит возможности и для научной работы. Также его будут использовать для повышения квалификации и переподготовки медиков.

Владислав Подпалов, завкафедрой ВГМУ, заслуженный деятель науки Беларуси