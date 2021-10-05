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5 новых аппаратов ультразвуковой диагностики закупил Витебский медуниверситет
Пять новых аппаратов ультразвуковой диагностики закупил Витебский медуниверситет. Современное оборудование распределили по кафедрам. Его используют для проведения практических занятий со студентами старших курсов. Новые аппараты применяют и в диагностических целях (оборудование помогает медикам проводить исследования на высоком уровне).
Новый шаг в подготовке кадров, в улучшении качества их подготовки у нас в Республике Беларусь. Аппарат должен максимально эффективно использоваться. С одной стороны - для учебного процесса, со второй стороны - для лечебно-диагностического процесса в клинике. Новое оборудование расширит возможности и для научной работы. Также его будут использовать для повышения квалификации и переподготовки медиков.
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