5 обвиняемых, крупные партии дурманов и погибший - в Минске стартовал процесс по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков

Пятеро обвиняемых, крупные партии дурманов и погибший - в столице стартовал процесс по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков, совершенном организованной группой в особо крупном размере, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Сообщается, фигуранты, действуя группой лиц и по предварительному сговору, купили запрещенные вещества: метадон - не менее 900 г, мефедрон - около 470 г и гашиш - порядка 960 г. Дурманы в дальнейшем планировали продать. Хранили их при себе, в тайниках и дома. Руководитель банды обвиняется в том, что продал клиенту метадон 150 мг за 105 рублей.