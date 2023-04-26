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5 обвиняемых, крупные партии дурманов и погибший - в Минске стартовал процесс по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков
Пятеро обвиняемых, крупные партии дурманов и погибший - в столице стартовал процесс по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков, совершенном организованной группой в особо крупном размере, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Сообщается, фигуранты, действуя группой лиц и по предварительному сговору, купили запрещенные вещества: метадон - не менее 900 г, мефедрон - около 470 г и гашиш - порядка 960 г. Дурманы в дальнейшем планировали продать. Хранили их при себе, в тайниках и дома. Руководитель банды обвиняется в том, что продал клиенту метадон 150 мг за 105 рублей.
Употребив приобретенный наркотик и трамадол, покупатель скончался от острого комбинированного отравления веществом.
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