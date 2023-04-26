ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

5 обвиняемых, крупные партии дурманов и погибший - в Минске стартовал процесс по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков

Пятеро обвиняемых, крупные партии дурманов и погибший - в столице стартовал процесс по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков, совершенном организованной группой в особо крупном размере, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Сообщается, фигуранты, действуя группой лиц и по предварительному сговору, купили запрещенные вещества: метадон - не менее 900 г, мефедрон - около 470 г и гашиш - порядка 960 г. Дурманы в дальнейшем планировали продать. Хранили их при себе, в тайниках и дома. Руководитель банды обвиняется в том, что продал клиенту метадон 150 мг за 105 рублей.

Употребив приобретенный наркотик и трамадол, покупатель скончался от острого комбинированного отравления веществом.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все