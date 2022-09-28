5 октября в Минской области пройдет единый день приема граждан

председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сивец Сергей Михайлович - с 11:00 в Стародорожском райисполкоме (г. Старые Дороги, ул. Пролетарская, 38; телефоны для записи: 8-017-327-22-26, 8-01792-5-68-31);

председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Рунец Татьяна Аркадьевна - с 11:00 в Слуцком райисполкоме (г. Слуцк, ул. Ленина, 189; телефоны для записи: 8-017-327-25-27, 8-01795-7-53-02, 8-01795-7-50-05);

председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Лискович Виктор Андреевич - с 11:00 в Вилейском райисполкоме (г. Вилейка, ул. Партизанская, 40; телефоны для записи: 8-017-327-26-71, 8-01771-5-37-22);

председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Русый Михаил Иванович - с 11:00 в Любанском райисполкоме (г. Любань, ул. Первомайская, 24а; телефоны для записи: 8-017-327-36-73, 8-01794-5-52-38);

заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Басков Дмитрий Юрьевич - с 10:00 до 12:00 в Логойском (г. Логойск, ул. Советская, 15; телефоны для записи: 8-017-336-12-42, 8-01774-5-25-82) и с 14:00 до 16:00 в Смолевичском (г. Смолевичи, ул. Советская, 125; телефоны для записи: 8-017-336-12-42, 8-01776-2-58-91) райисполкомах;

заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Бачило Александр Александрович - с 11:00 до 13:00 в Березинском (г. Березино, ул. Октябрьская, 18; телефоны для записи: 8-017-204-77-33, 8-01715-5-50-45) и с 14:00 до 16:00 в Червенском (г. Червень, пл. Свободы, 1; телефоны для записи: 8-017-204-77-33, 8-01714-2-23-24) райисполкомах;

заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Гайдукевич Валерий Владимирович - с 10:00 до 12:00 в Несвижском (г. Несвиж, ул. Советская, 1; телефоны для записи: 8-029-704-31-80, 8-01770-5-92-51) и с 14:00 до 16:00 в Узденском (г. Узда, ул. Советская, 22; телефоны для записи: 8-029-704-31-80, 8-01718-5-14-34) райисполкомах;

заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Ильина Марина Александровна - с 10:00 до 12:00 в Воложинском (г. Воложин, пл. Свободы, 2; телефоны для записи: 8-029-641-93-96, 8-01772-6-90-88) и с 14:00 до 16:00 в Молодечненском (г. Молодечно, ул. Виленская, 6; телефоны для записи: 8-029-641-93-96, 8-01767-3-02-67) райисполкомах;

заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Лукьянов Владимир Михайлович - с 10:00 до 12:00 в Столбцовском (г. Столбцы, ул. Ленинская, 45; телефоны для записи: 8-01716-2-18-18, 8-01717-7-75-20) и с 13:00 до 15:00 в Дзержинском (г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1; телефоны для записи: 8-01716-2-18-18, 8-01716-5-33-02) райисполкомах;

член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Якубицкая Наталья Викторовна - с 11:00 в Минском райисполкоме (г. Минск, ул. Ольшевского, 8; телефоны для записи: 8-029-849-33-88, 8-017-270-33-74);

член Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Зябликова Елена Олеговна - с 9:00 до 11:00 в Борисовском (г. Борисов, ул. Чапаева, 6; телефоны для записи 8-0177-75-13-13, 8-0177-73-23-66) и с 13:00 до 15:00 в Крупском (г. Крупки, ул. Советская, 8; телефоны для записи 8-0177-75-13-13, 8-01796-2-77-47) райисполкомах.

член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Капуцкая Калина Викторовна - с 11:00 в Мядельском райисполкоме (г. Мядель, пл. Ленина, 1; телефоны для записи: 8-0176-55-23-13, 8-01797-4-10-09);

член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Дьяченко Олег Викторович - с 11:00 в Пуховичском райисполкоме (г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47; телефоны для записи: 8-017-378-78-28, 8-01713-2-04-24).