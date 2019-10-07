5 районов Гродненской области с ноября получат безвизовый статус

Беларусь гостеприимно расширяет границы безвизовой территории. Уже в ноябре в Гродненской области открытыми для туристов станут еще 5 районов. В целом же в Гродненском регионе режим безвиза впервые заработал 26 октября 2016. За 3 года Гродно и белорусскую часть Августовского канала посетили почти 240 тысяч туристов более чем из 60 стран. Насладиться красотой природы и города за 2017 смогли 50 тысяч туристов, за 2018 - 94 тысячи и за этот год - уже 95 тысяч человек.



Безвизовый режим для иностранных туристов в Брестском регионе стартовал с 1 января 2018 года

Бизнесмен Геннадий Конон в своем частном этнографическом музее гостей встречает лично. Историю Лидского края по крупицам собирал по окрестным деревням. Признается, что быт, фольклор и традиции местных жителей за пять лет изучил досконально.

Старая мельница - место притяжения иностранцев в Лидском районе



Начиналось все с покупки полуразрушенной мельницы XIX века. Восстановил здание, а экспонаты стали приносить сами местные жители. Сегодня здесь три зала, кафе, места отдыха на природе. Проходят творческие мероприятия, рыцарские фестивали. Старая мельница стала брендом района, включенным во все туристические маршруты. Ждут здесь и иностранцев. Большие надежды у бизнесмена на включение Лиды в безвизовую зону. Уже с ноября на объекте запланированы экскурсии для поляков и литовцев.





Доступными для туристов станут десятки памятников архитектуры, агроусадеб и зон отдыха Лидского района. На каждом объекте уже разрабатывается отдельная программа на иностранных языках, подбирается персонал. Готовится встретить безвизовых туристов и Лидский замок XIV века. Это историческая жемчужина региона. Ежегодно сюда приезжают около 50 тысяч гостей, из которых половина иностранцы. Безвиз, уверены лидчане, позволит увеличить посещаемость замка в несколько раз. Кроме традиционной исторической составляющей экскурсий, здесь подготовили сюрпризы и любителям классики. Активно развивают событийный туризм.

Лида готовится к приему иностранцев



К приему иностранцев готовится вся Лида. Активно развивается сфера обслуживания, производственный туризм. Главная задача, чтобы гости захотели вернуться сюда еще не один раз.



В 2020 году в Гродненской области ожидают до полумиллиона безвизовых туристов