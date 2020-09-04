3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
5 сентября Белыничи станут столицей белорусской письменности
Уже завтра главные издания страны назовут Белыничи столицей белорусской письменности. В преддверии национального праздника город «белых ночей» с населением в 10 тысяч перестроили и перекроили фактически заново - от новой плитки и светофоров до масштабных медиацентра и арт-пространства. С завтрашнего дня у гостей есть повод не только оценить инфраструктуру, но и присмотреться к книжным новинкам. И заговорить по-белорусски.
Краткая ретроспектива. Воссоединить печатное слово и культуру в одну фестивальную традицию решили в 1994. Тогда праздник прошел в древнем Полоцке (кстати, город рекордсмен по количеству проведения дней письменности, там знакомились с самыми свежими книжными новинками 3 раза). Не единожды статус "беларускамоўнай" столицы принимали Заславль и Туров. Белыничи на фестивальной карте станут 23-ми.
Как правило, столицами фестиваля выбирают исторические центры культуры, науки, литературы и книгопечатания. Так, Белыничи - это не только родина именитого пейзажиста Витольда Бялыницкого-Бирули, но и знаменитый конфессиональный центр. Например, недавно Божью Матерь Белыничскую официально признали королевой Беларуси. Поклониться чудотворной иконе ежегодно идут тысячи верующих, как католиков, так и православных.
Кстати, этот символ города появится на скульптуре, которую откроют завтра на центральной площади. Всего же в воскресенье, 6 сентября, запланировано 34 мероприятия. Только на одной из главных улиц - Советской - развернут книжную ярмарку длиной в полтора километра.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва