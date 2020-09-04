5 сентября Белыничи станут столицей белорусской письменности

Уже завтра главные издания страны назовут Белыничи столицей белорусской письменности. В преддверии национального праздника город «белых ночей» с населением в 10 тысяч перестроили и перекроили фактически заново - от новой плитки и светофоров до масштабных медиацентра и арт-пространства. С завтрашнего дня у гостей есть повод не только оценить инфраструктуру, но и присмотреться к книжным новинкам. И заговорить по-белорусски.



Краткая ретроспектива. Воссоединить печатное слово и культуру в одну фестивальную традицию решили в 1994. Тогда праздник прошел в древнем Полоцке (кстати, город рекордсмен по количеству проведения дней письменности, там знакомились с самыми свежими книжными новинками 3 раза). Не единожды статус "беларускамоўнай" столицы принимали Заславль и Туров. Белыничи на фестивальной карте станут 23-ми.



Как правило, столицами фестиваля выбирают исторические центры культуры, науки, литературы и книгопечатания. Так, Белыничи - это не только родина именитого пейзажиста Витольда Бялыницкого-Бирули, но и знаменитый конфессиональный центр. Например, недавно Божью Матерь Белыничскую официально признали королевой Беларуси. Поклониться чудотворной иконе ежегодно идут тысячи верующих, как католиков, так и православных.



Кстати, этот символ города появится на скульптуре, которую откроют завтра на центральной площади. Всего же в воскресенье, 6 сентября, запланировано 34 мероприятия. Только на одной из главных улиц - Советской - развернут книжную ярмарку длиной в полтора километра.



