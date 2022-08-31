5 сентября суд вынесет приговоры обвиняемым в попытке госпереворота

Приговор по делу о заговоре с целью захвата власти вынесут 5 сентября. Сегодня обвиняемые (их на скамье подсудимых 5) выступили с последним словом. Напомним, более полугода они планировали свержение власти в Беларуси путем вооруженного мятежа. Группа заговорщиков была готова пойти на самые радикальные меры - устранить Президента и его семью, занять важные госздания в столице и объявить режим смены власти. Кроме того, был подготовлен обширный список чиновников и сторонников власти, подлежащих (по всей видимости) физическому уничтожению. В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель запросил для Зенковича, Федуты и Костусева наказание в виде 12 лет лишения свободы каждому. Голубович и Кравчуку грозит по 3 года.