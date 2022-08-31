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5 сентября в Центре защиты персональных данных стартует новая программа
В Национальном центре защиты персональных данных с 5 сентября стартует программа повышения квалификации, сообщает БелТА.
Образовательная программа повышения квалификации создана для руководящих работников и специалистов. "Квалификация таких специалистов для любой организации очень важна. Реализуя мероприятия по защите персональных данных, в том числе в информационных системах организаций, и обеспечивая безопасную работу с информацией, специалисты организации оберегают граждан от возможных рисков, связанных в том числе с оборотом личной информации", - рассказали в центре.
Первые группы слушателей уже сформированы, и созданы все условия для их обучения (современные учебные аудитории, интерактивные образовательные технологии, практико-ориентированные программы, квалифицированные преподаватели, предусмотрено питание и медобслуживание). Кроме того, все слушатели программы будут иметь доступ к информационным ресурсам, специализированным репозиториям и электронным каталогам Национальной библиотеки Беларуси и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. В случае необходимости иногородние обучающиеся на время обучения в центре будут обеспечены местами для проживания в общежитии, расположенном в шаговой доступности.
Фото: pixabay.com
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