5 сентября - заключительный день ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Стамбуле

На чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Стамбуле сегодня заключительный день соревнований, в дисциплине "боевое развертывание" определится фаворит первенства.

Белорусская женская сборная накануне завоевала серебро. Кадры, снятые телеоператором нашего канала, послужили поводом для отмены прошлого результата. Во время гонки один из судей зашел на дорожку нашей спортсменки, вынудив ее финишировать на чужой, потеряв драгоценные секунды. Эстафету пришлось бежать вновь. Итог - 2 место.



После всех испытаний спортсменов ждет награждение, также сегодня состоится церемония закрытия первенства.