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5 тысяч комплектов защитных костюмов передали медперсоналу 2-й городской клинической больницы Минска

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