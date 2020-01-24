Пять веков истории Жировичского монастыря. О подготовке к юбилею обители в прямом включении

500-летний юбилей готовится отметить Жировичский монастырь. Также в мае пройдут торжества по случаю 550-летия обретения чудотворной иконы. Сегодня в Жировичах проходит заседание оргкомитета по празднованию юбилейных дат.



Все подробности у нашего корреспондента Елены Бормотовой (прямое включение).



