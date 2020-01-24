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Пять веков истории Жировичского монастыря. О подготовке к юбилею обители в прямом включении

500-летний юбилей готовится отметить Жировичский монастырь. Также в мае пройдут торжества по случаю 550-летия обретения чудотворной иконы. Сегодня в Жировичах проходит заседание оргкомитета по празднованию юбилейных дат.

Все подробности у нашего корреспондента Елены Бормотовой (прямое включение).

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