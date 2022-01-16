5-й сезон интеллектуального шоу "Я знаю!" стартовал на "Беларусь 1"

5-й раз в 5 класс. Главный брейн-ринг страны вернулся на экраны телевизоров. Накануне состоялась премьера 5-го сезона семейного шоу "Я знаю!". За эти годы со старта телевикторины свои знания в студии проверили почти 1250 участников. В 132 играх было задано 5 тысяч вопросов. И вот проект вновь собрал лучших знаек со всех уголков страны. Уже стали известны имена первых двух финалистов из параллели 5 классов. Сегодня в эфире эта же возрастная группа поборется за звание лучших. Проверить свои знания вместе с вундеркиндами можете и вы.



Пятый сезон "Я знаю!" смотрите в выходные на "Беларусь 1" в 13:35. Все выпуски проекта будут также доступны на сайте Белтелерадиокомпании.