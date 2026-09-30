60 лет исполняется со дня закладки мемориального комплекса "Курган Славы"

30 сентября исполняется 60 лет со дня закладки мемориального комплекса "Курган Славы". Монумент посвящен воинам четырех фронтов, освобождавших Беларусь в 1944 году.

Этот рукотворный огромный холм с кольцом и четырьмя штыками, хранящий землю городов-героев, поражает своим масштабом. Каждый, кто поднимается на его вершину по 482 ступенькам, вспоминает о колоссальной цене, заплаченной за мирное небо над нашей страной.

Недавно Кургану Славы присвоен новый статус - первая категория историко-культурной ценности международного значения.

Каждый месяц "Путь памяти" проходят не менее 4 тыс. человек. А всего за время существования комплекса его посетили около 40 млн гостей из более чем 100 стран мира.