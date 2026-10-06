60 тыс. кинолент и свыше 300 тыс. исторических фотографий: как архив в Дзержинске сохраняет историю

Хранители времени и бесценных документов: 6 октября свой профессиональный праздник отмечают белорусские архивисты. За кадрами кинопленок и страниц - судьбы людей и история целой страны.

Единственное хранилище в Беларуси, чьи фонды можно в буквальном смысле увидеть и услышать - Архив кинофотофонодокументов в Дзержинске. Сегодня в его коллекции находится более 60 тыс. кинолент, порядка 40 тыс. звуковых записей и свыше 300 тыс. исторических фотографий.

"Мы продлеваем жизнь документу, мы создаем как бы копию документа. Мы не создаем оригинал-копию, но мы бережно относимся к этому документу. Стараемся, чтобы он действительно совпадал с аналогом, только минимальная-минимальная коррекция. Используем немножко ИИ, но ИИ не совсем еще корректно работает. Я надеюсь только на людей, на их профессионализм, знания, любовь к своему делу, отношение к тому, что они делают", - отметил заведующий отделом оцифровывания документов Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов Александр Тюхай.

Андрей Гончар, директор Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов:

"Для нас важно не просто хранить те документы, которые у нас есть, но и делать так, чтобы о них знало как можно больше людей. Для этого проводится огромная работа по оцифровыванию. Для этого мы имеем уникальное оборудование, которое нам позволяет в самом высоком качестве осуществлять оцифровывание и предоставлять для наших самых востребованных пользователей документы в очень хорошем качестве. Мы проводим большую работу для того, чтобы документы наши были доступны самыми разными путями: это и работа в том числе с нашими коллегами из Белорусского телевидения, которые очень много проектов создают и продолжают создавать с использованием нашей кинохроники, это и работа с нашими пользователями, которые постоянно обращаются в архив".

Время здесь не просто сохраняют, но и делают доступным для каждого. Сейчас в архиве работают над созданием стримингового канала. Благодаря интернет-вещанию уникальная архивная кинохроника станет доступна зрителям в круглосуточном режиме.