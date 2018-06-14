600 прозвищ придумали минчане для зубренка столичного зоопарка

Традиционно, прозвище новоселам предлагают выбрать посетителям. Стартовал конкурс в начале этой недели и уже вызвал немалый ажиотаж в социальных сетях. Именно там, в комментариях, можно оставить свой вариант. Главные требования: прозвище должно подходить для самца, не перекликаться с именами людей и начинаться на букву "Б" - соответственно названию нашей страны, по правилам международной племенной книги.