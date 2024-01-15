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60 человек с начала года погибли в Беларуси при пожаре
60 человек с начала года погибли в Беларуси при пожаре. Все выходные спасатели работали с наиболее уязвимой категорией, к которой относятсямногодетные семьи, одинокие пенсионеры, инвалиды, люди, злоупотребляющие алкоголем.
Безопасность лишней не бывает и простые правила можно еще раз повторить каждому.
Мониторинг продолжится, заверили в МЧС. Пожароопасную обстановку вместе со спасателями оценилаАлена Лешкевич (видео).
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