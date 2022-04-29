60 лучших солдат и сержантов получили награды от министра обороны Беларуси, а их матери - благодарственные письма

Благодарность родителям от министра обороны. В торжественной обстановке шестьдесят лучших солдат и сержантов из разных воинских частей и подразделений Вооруженных сил Беларуси получили награды, а их матери - благодарственные письма. Более шестис половиной тысяч ребят сейчас заканчивают воинскую службу и начнут увольняться в мае. Виктор Хренин поблагодарил всех родителей солдат срочной службы и отметил, что они действительно воспитали патриотов нашей страны - людей, которые, не боясь, готовятся к защите Родины.



Как сообщалось ранее, в белорусскую армию этой весной отправят около 10 тысяч призывников. Кроме того, для прохождения службы в резерве планируется направить около 200 человек. Начавшаяся отправка нового пополнения в войска из областных сборных пунктов продлится по 16 мая.