60-метровая автолестница пополнила автопарк солигорских спасателей

Поэтому и безопасность должна быть на высоте. Специальную 60-метровую автолестницу получили солигорские спасатели. Такой спецтехники в их автопарке не было. Она предназначена как для обслуживания высотных зданий (до 19 этажей), так и промышленных объектов.