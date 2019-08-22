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60 учеников со всей Гомельской области получили в подарок портфели со школьными принадлежностями

Кроме того, развлекательную программу для детей провели волонтеры. Они подготовили и сладкий стол.

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