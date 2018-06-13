Границу Беларуси с Россией по безвизовому режиму пересекли болельщики из 30 стран

619 болельщиков чемпионата мира по футболу пересекли границу Беларуси с Россией по безвизовому режиму. Речь идет об авиа-, а также железнодорожном сообщении и автотранспорте. Как нам сообщили в Погранкомитете, это гости из 30 стран, в том числе из США, Австралии, Мексики, Перу, Сальвадора, Ганы, Коста-Рики и Уругвая. На время матчей Беларусь и Россия подписали межправительственное соглашение о въезде иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия без виз. По данным МВД нашей страны, белорусскую границу за это время пройдут около 150 тысяч человек.