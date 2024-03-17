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61-летнего минчанина обвиняют в сбыте холодного оружия
На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в отношении 61-летнего ранее не судимого горожанина, которого обвиняют в сбыте холодного оружия,сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой напрокуратуру Заводского района.
Однажды минчанин приехал на дачу к своей знакомой помочь по хозяйству инашел в тумбочке штык-нож к магазинному карабину системы Маузер образца 1898-1935гг., который без спроса забрал себе. Вернувшись домой, онразместил в интернете объявление о его продаже.
Покупатель нашелся быстро - мужчина продал ему штык-нож за 400рублей. Деньги он после потратил на личные нужды.
Вскоре минчанина задержали. Вотношении него возбудили уголовное дело. Кслову, приятельница обвиняемого ничего не знала о штык-ноже, находившемся в ее дачном доме, — вероятно, оностался от предыдущего хозяина.
"Обвиняемый ранее к уголовной ответственности не привлекался,- прокомментировала заместитель прокурора Заводского района Виктория Кунцевич.-Ему предъявлено обвинение в сбыте холодного оружия, тоесть впреступлении, предусмотренном ч.2 ст.296 УК Республики Беларусь, санкция которой - вплоть до двух лет лишения свободы. Вину гражданин полностью признал, всодеянном раскаялся".
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