61-летнего минчанина обвиняют в сбыте холодного оружия

На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в отношении 61-летнего ранее не судимого горожанина, которого обвиняют в сбыте холодного оружия,сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой напрокуратуру Заводского района.

Однажды минчанин приехал на дачу к своей знакомой помочь по хозяйству инашел в тумбочке штык-нож к магазинному карабину системы Маузер образца 1898-1935гг., который без спроса забрал себе. Вернувшись домой, онразместил в интернете объявление о его продаже.

Покупатель нашелся быстро - мужчина продал ему штык-нож за 400рублей. Деньги он после потратил на личные нужды.

Вскоре минчанина задержали. Вотношении него возбудили уголовное дело. Кслову, приятельница обвиняемого ничего не знала о штык-ноже, находившемся в ее дачном доме, — вероятно, оностался от предыдущего хозяина.