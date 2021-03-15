О том, что социальных предпосылок для протестных движений в Беларуси нет, а активность недовольных в большей степени искусственно раздута отдельными СМИ и телеграм-каналами, говорят и результаты масштабного опроса, проведенного центром ЭкооМ перед Всебелорусским народным собранием. Простой пример.

На вопрос, как вы относитесь к публичному использованию БЧБ-флага, отрицательно ответили 62 % опрошенных. Цифры говорят сами за себя. Хотя некоторые блогеры и деструктивные телеграм-каналы и дальше пытаются искусственно раздуть значимость БЧБ-флага, выдавая экстремистский флаг, запятнанный кровью белорусов, за историко-культурную ценность.

Данные опроса: 62,1 % белорусов не одобрили публичное использование бело-красно-белого флага



Но уже очевидно, что белорусы хорошо помнят историю этой символики и то, как этот флаг висел рядом со свастикой фашисткой Германии тоже. И раскачать белорусов столь глупыми вбросами уже вряд ли получится. О том, как безуспешно пытаются спровоцировать народные волнения, рассуждает депутат Палаты представителей Национального собрания Марина Ленчевская в проекте

. Смотрите завтра после