63 педагога со всей страны борются в финале за звание "Учитель года Беларуси - 2026"

Ярких и инициативных педагогов, чьи профессионализм и гражданская позиция задают высокие стандарты для развития всей отрасли, объединил республиканский заключительный этап конкурса "Учитель года Беларуси". Впереди у финалистов 10 дней испытаний - это мастер-классы, открытые уроки и брифинги.

Всего в 2026 году для суперфинала определено 9 номинаций (в основном соревнуются предметники в своих направлениях). Сегодня на соревновательном старте 63 учителя - те, у кого за плечами уже районный и областной этапы. Из них 40 женщин - абсолютное большинство, самому юному участнику 24 года, а самому опытному 52. Таков статистический портрет лучших педагогов страны.

"У меня мурашки по телу, я до такой степени впечатлена. Я очень рада и благодарю судьбу, что я попала в этот конкурс. Это не поле боя, а площадка для опыта, эмоций, радости и профессионального роста", - отметила учитель английского языка Тихиничской средней школы им. А.А. Осипова Анна Панфилентко.

"Педагогика - это не только про образование, это еще и про понимание и принятие тех, кого мы учим, воспитываем и образовываем", - рассказал учитель изобразительного искусства Довской средней школы Рогачевского района, победитель конкурса "Учитель года Беларуси - 2023" Сергей Шаминский.

В жюри конкурса входят педагогические работники со статусом: кто-то из них уже побеждал в конкурсе в разные годы, а председательство - у первого народного учителя Беларуси, который знает все о таланте и призвании.

Валерий Барашков, председатель жюри конкурса "Учитель года Беларуси - 2026", первый народный учитель Беларуси:

"Осмыслить работу учителя за очень короткое время чрезвычайно сложно. Тем более оценивать должны дети, а не мы. А вот взрослые немножко по-другому оценивают работу учителя, с высоты своего полета, поэтому будем оценивать, как душа подскажет".

Главный приз для суперфиналиста и учителя года Беларуси-2026 - автомобиль, вдобавок у них открывается преференциальная возможность получить категорию учитель-методист и высшую категорию.

Все конкурсные испытания еще впереди. В один из дней белорусские педагоги примут участие в съезде работников образования государств-участниц СНГ. Имя учителя года Беларуси назовут 2 октября.