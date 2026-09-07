640 километров, 5 знаковых точек: "Патриоты Беларуси" проедут от Микашевичей до Верхнедвинска

Краткий пересказ от ИИ

Мощная автоколонна единомышленников, открытая кафедра, выставки и исторический экскурс - все это Республиканский патриотический автопробег, который стартовал ко Дню народного единства.

Через 10 дней - 87 лет воссоединению Восточной и Западной Беларуси. В преддверии Дня народного единства важно напомнить каждому белорусу о преемственности поколений. Но как связать далекий 1939 год и современность? Проехать по той самой дороге - границе, которая когда-то нас разделила, а сегодня объединила и собрала "Патриотов Беларуси" со всей страны.

640 километров, 5 знаковых точек

Николай Зарубицкий, председатель РОО "Патриоты Беларуси": "Нас они объединили, мы решили, что сегодня мы начнем автопробег из Микошевич, с южной нашей стороны, до Верхнедвинска (последняя точка будет). И объединим границу автопробегом".

Микашевичи, агрогородок Ленин, Столбцы, Глубокое и финиш в Верхнедвинске, который старожилы помнят как Дриссу. Каждый из этих населенных пунктов - свидетель трагического раскола и долгожданного воссоединения. Мы буквально проедем вдоль той самой границы, которая 18 лет разделяла братьев, чтобы сегодня убедиться: страна едина навеки".

Дмитрий Швайба, медиаэксперт: "Но моя семья тоже символизирует факт объединения Западной и Восточной Беларуси, поскольку моя супруга из Западной Беларуси, как раз из места, которое являлось таким пограничным важным пунктом в польской инфраструктуре. И когда уже произошло объединение, семья белорусская получила возможность жить в белорусском государстве и развиваться. Все социальные лифты, которые включились в этот момент для белорусов, что очень важно, предопределили судьбы очень многих семей".

7 сентября состоялась открытая кафедра, где выступили эксперты, они расставили точки над "і", ответили на самые неудобные вопросы.

Александр Шкадов, председатель Могилевской ОО "Патриоты Беларуси": "У меня своя история: дед, уроженец Гомельской области, деревня Бринев, одно время проживал в Пинске. Тамс родилась и мама. Но так получилось, что они все оказались в Могилеве. Поэтому здесь нет никакой разницы, кто я: полешук или все-таки я с востока".

С 7 по 11 сентября "Патриоты Беларуси" проедут путь сквозь время и границы - от границы 1939-го к единой, сильной Беларуси! От Микашевичей до Верхнедвинска.