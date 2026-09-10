640 км маршрута - "Символ единства" сделал остановку в Глубоком

День народного единства - молодой, но уже стоит в одном ряду с такими государственными праздниками, как День Независимости и День Победы.

В его преддверии "Патриоты Беларуси" организовали Республиканский историко-патриотический автопробег "Символ единства - 2026". Начался он в понедельник, 7 сентября, в Брестской области, уже завтра - финиш в Витебской.

Автоколонна движется по линии воссоединения западной и восточной Беларуси. Сегодня патриоты остановились в Глубоком. 18 лет город был под поляками и, интересный факт, в этот период из почти 15 тыс. жителей 10 тыс. официально заявили о себе как о белорусах. А впоследствии не побоялись принять участие в антипольском подполье.

На площади 17 Сентября в самом сердце Глубокого друг напротив друга стоят два величественных храма в стиле виленского барокко: собор Рождества Пресвятой Богородицы и костел Святой Троицы. Они стоят здесь уже несколько столетий, символизируя дружбу конфессий и взаимопонимание. Площадь между ними долгое время называлась Кафедральной. Но при поляках ее переименовали в "Третьего мая" - в честь польской Конституции. Свое нынешнее название она получила уже после освобождения западной Беларуси от польской оккупации.

Переименование стало символичным актом возвращения исторической справедливости. Белорусы перестали быть людьми "второго сорта", получили возможность учиться, читать и писать на родном языке, занимать государственные должности.

Сегодня автоколонна патриотов Беларуси прибыла на бывшую площадь польской Конституции, где состоялся митинг, посвященный 17 сентября и Дню народного единства Беларуси.

Оксана Синица, жительница г. Глубокое:

"Большой праздник, хоть молодой. Для нас он стал традиционным и большим. Мы в ожидании этого праздника. Наши дети настоящие патриоты".

"В этот праздник мы обязательно говорим о преемственности поколений, о том, что только в единстве наша сила", - считает жительница г. Глубокое Оксана Шпакова.

Кульминацией предпраздничных мероприятий в Глубоком стала диалоговая площадка, где эксперты и участники обсудили историческое значение событий 1939 года и их уроки для современности.

Вадим Шепет, главный редактор "Альфа Радио", радио "Победа":

"Все ли мы делаем для того, чтобы праздник День народного единства стал для каждого очень важным? Такой философский вопрос ставит в тупик. Ты можешь отвечать за себя, за тех людей, с которыми ты общаешься. Но у нашего белорусского общества впереди еще достаточно серьезный шаг и серьезный вызов, чтобы каждый искренне понял, что благодаря тем событиям мы сейчас можем говорить о том, что Беларусь существует и в своих границах, и, в целом, существует как государство".

"Мой прадедушка не только участник советско-финской войны, где он, к сожалению, и пропал без вести, но он еще и участвовал в освободительном походе Красной Армии. Это и толкало, чтобы я больше погрузился в эти события, в этот исторический период, - рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич. - Сегодня с большим удовольствием делюсь интересными фактами с нашими людьми, с нашей молодежью. Личная семейная история - это самый эффективный способ борьбы с фальсификацией истории".

Единство, обретенное 87 лет назад, живо и нерушимо. Автопробег "Символ единства - 2026" продолжит свой путь. Впереди - финиш в Верхнедвинске. За пять дней участники преодолеют 640 километров вдоль рубежа, который когда-то разделял, а сегодня объединяет белорусскую землю.