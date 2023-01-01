67 лет назад началась и эфирная история БТ

67 лет назад - 1 января 1956 года - к белорусским зрителям с экрана обратилась Тамара Бастун. Неслучайно именно на первый день нового года пришлась и новая эра - телевидения. От этой даты ведут и летопись современного эфира.

Тысячи телепередач и столько же людей за это время работали и работают в кадре и за кадром. Медиахолдинг прошел исторический путь от кинопленочной эры до цифровых технологий. Сегодня Белтелерадиокомпания - это 7 телевизионных кнопок, а также 12 радиостанций. Информационное, общественно-политическое вещание, спортивное и культурно-просветительское - передачи на любой вкус. Плотно обосновались в эфирной сетке и проекты в жанре реалити. Шоу "Фактор.by" бьет все рекорды по просмотрам - у популярного проекта аудитория-миллионник. Это абсолютный прорыв в развлекательном сегменте отечественного вещания. В новом году Белтелерадиокомпания готовит и сюрприз для зрителей всех поколений - " Фактор.by 60+". В жюри проекта певцы Александр Солодуха, Виктория Алешко, Александра Гайдук, а также телеведущий Владимир Березин.