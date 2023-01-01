3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
67 лет назад началась и эфирная история БТ
67 лет назад - 1 января 1956 года - к белорусским зрителям с экрана обратилась Тамара Бастун. Неслучайно именно на первый день нового года пришлась и новая эра - телевидения. От этой даты ведут и летопись современного эфира.
День рождения Белорусского телевидения
Тысячи телепередач и столько же людей за это время работали и работают в кадре и за кадром. Медиахолдинг прошел исторический путь от кинопленочной эры до цифровых технологий. Сегодня Белтелерадиокомпания - это 7 телевизионных кнопок, а также 12 радиостанций. Информационное, общественно-политическое вещание, спортивное и культурно-просветительское - передачи на любой вкус. Плотно обосновались в эфирной сетке и проекты в жанре реалити. Шоу "Фактор.by" бьет все рекорды по просмотрам - у популярного проекта аудитория-миллионник. Это абсолютный прорыв в развлекательном сегменте отечественного вещания. В новом году Белтелерадиокомпания готовит и сюрприз для зрителей всех поколений - " Фактор.by 60+". В жюри проекта певцы Александр Солодуха, Виктория Алешко, Александра Гайдук, а также телеведущий Владимир Березин.
Радиоканалу "Культура" - 21!
С 1 по 2 января прозвучит премьера на Первом национальном канале Белорусского радио - "Радыётэка". Услышим записи из золотого фонда на Красной, 4 - голоса Владимира Мулявина, Игоря Лученка, а также узнаем больше о традициях празднования Нового года в советское время. А праздничный эфир на радиоканале "Культура" совпадет с его днем рождения. Радиоволне исполнится 21 год.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов