67 молодых специалистов пополнили ряды медиков Минской области

Путь в профессию начинается с посвящения. Молодых специалистов, которые в этом году пополнили коллектив Минского областного центра скорой медпомощи, чествовали в Национальной библиотеке. Своего рода линейка готовности новых кадров объединила 67 медиков: врачей, фельдшеров и медсестер, которые приступают к работе в бригадах неотложной и самой оперативной помощи жителям центрального региона.

В формате круглого стола прошло общение с опытными коллегами. А адрес тех, кто делает первые шаги в жизненно важной профессии, звучали напутствия от наставников.