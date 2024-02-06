695 разрушенных школ и детсадов в Донбассе - киевский режим воюет с детьми

198 разрушенных больниц и 695 школ и детских садов. Эта цифра говорит о том, что они прицельно бьют по учреждениям образования, по тем учреждениям, где должны находиться дети. Они делают это специально, понимая, что дети - это будущее, они стараются его уничтожить. Мы стараемся, насколько это возможно, обезопасить наших детей, проводить эвакуацию с самых обстреливаемых населенных пунктов республики. 42 500 школьников вынуждены сегодня обучаться в дистанционном формате.