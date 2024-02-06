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695 разрушенных школ и детсадов в Донбассе - киевский режим воюет с детьми
Война - это грязь, смерть, человеческие трагедии, там нет романтики, но есть потери и надежда на то, что это когда-нибудь прекратится. Обстрел гражданских, целенаправленное их убийство, расправа над детьми - это военные преступления без срока давности.
Жители Донбасса рассматривали путь в ЕС и НАТО как путь в никуда. За это, собственно, расплачиваются и по сей день. Население было втянуто в неравную борьбу еще с 2014 года, люди и дети стали жертвами военных преступлений киевского режима. Сегодня в Российской Федерации уже говорят о Нюрнберге-2, фиксируя преступления для трибунала.
Наталья Никонорова, член комитета Совета Федерации по международным делам (Россия): 198 разрушенных больниц и 695 школ и детских садов. Эта цифра говорит о том, что они прицельно бьют по учреждениям образования, по тем учреждениям, где должны находиться дети. Они делают это специально, понимая, что дети - это будущее, они стараются его уничтожить. Мы стараемся, насколько это возможно, обезопасить наших детей, проводить эвакуацию с самых обстреливаемых населенных пунктов республики. 42 500 школьников вынуждены сегодня обучаться в дистанционном формате.
Сенатор поблагодарила Республику Беларусь за ту помощь, которая оказывается в оздоровлении, санаторно-курортном лечении детей. "Дети возвращаются в совсем другом состоянии и настроении, имеют возможность спокойно пообщаться со сверстниками из Беларуси", - подытожила Наталья Никонорова.
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"Это другое"
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