6 белорусских летчиков получили доступ к самостоятельным полетам на Су-30СМ

Накануне в ходе плановой подготовки мастер-класс на новом для наших ВВС типе воздушного судна показал командир авиабазы в Барановичах полковник Юрий Пыжик. Первая пара многоцелевых сверхманевренных истребителей для нужд белорусской армии поступила в ноябре, а всего контракт в рамках договора между Россией и Беларусью о развитии военно-технического сотрудничества подразумевает поставку 12 таких самолетов. Как ранее заявляли в Минобороны, они пойдут на замену имеющихся на службе истребителей МиГ-29, которые практически отработали свой ресурс.



На аэродроме в Барановичах продолжается практическое освоение белорусскими военными летчиками многоцелевых истребителей Су-30СМ. Запланировано участие звена в воздушном параде в честь 75-й годовщины Великой Победы. Су-30СМ относятся к поколению "4+" и считаются одними из лучших в мире. Истребитель способен выполнять функции перехватчика, бомбардировщика и командного пункта.



