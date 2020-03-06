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6 белорусских летчиков получили доступ к самостоятельным полетам на Су-30СМ
Накануне в ходе плановой подготовки мастер-класс на новом для наших ВВС типе воздушного судна показал командир авиабазы в Барановичах полковник Юрий Пыжик. Первая пара многоцелевых сверхманевренных истребителей для нужд белорусской армии поступила в ноябре, а всего контракт в рамках договора между Россией и Беларусью о развитии военно-технического сотрудничества подразумевает поставку 12 таких самолетов. Как ранее заявляли в Минобороны, они пойдут на замену имеющихся на службе истребителей МиГ-29, которые практически отработали свой ресурс.
На аэродроме в Барановичах продолжается практическое освоение белорусскими военными летчиками многоцелевых истребителей Су-30СМ. Запланировано участие звена в воздушном параде в честь 75-й годовщины Великой Победы. Су-30СМ относятся к поколению "4+" и считаются одними из лучших в мире. Истребитель способен выполнять функции перехватчика, бомбардировщика и командного пункта.
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