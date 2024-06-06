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6 июня абитуриенты сдали финальное ЦТ
Последний рывок для абитуриентов. Сегодня писали финальное централизованное тестирование. Испытание по одному из четырех предметов на выбор: обществоведение, химия, физика, история Беларуси. Так только в БНТУ сегодня тесты сдали почти 1900 человек. Больше половины проверяли свои знания по физике. Остальные - по истории Беларуси.
В этой вступительной кампании сроки ЦТ максимально сжаты. Сейчас основной период кампании провели за четыре дня испытаний вместо 11 - как было раньше.
Напомним, в этом году резервные дни для централизованного экзамена и ЦТ это 19, 21 и 23 июня. Сертификаты централизованного тестирования с результатами будут выдаваться с 1 июля.
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