6 июня абитуриенты сдали финальное ЦТ

Последний рывок для абитуриентов. Сегодня писали финальное централизованное тестирование. Испытание по одному из четырех предметов на выбор: обществоведение, химия, физика, история Беларуси. Так только в БНТУ сегодня тесты сдали почти 1900 человек. Больше половины проверяли свои знания по физике. Остальные - по истории Беларуси.

В этой вступительной кампании сроки ЦТ максимально сжаты. Сейчас основной период кампании провели за четыре дня испытаний вместо 11 - как было раньше.