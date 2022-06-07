Лукашенко пригласил Патриарха Кирилла на юбилей Спасо-Евфросиниевского монастыря

Непростое время. Хорошо, что Вы приехали на свою землю. Для нашего народа это хороший знак. Знак такого единения, сплоченности перед этими злыми силами, как наш владыка говорит. Поверьте, правда на нашей стороне. Она всегда сильнее. И мы выдержим любое давление на нас, каким бы оно ни было. Пусть в форме мятежа или гибридных каких-то войн, или даже горячих. Мы выдержим.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

