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Лукашенко пригласил Патриарха Кирилла на юбилей Спасо-Евфросиниевского монастыря
О духовном и не только говорили 6 июня во Дворце Независимости Президент Александр Лукашенко и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Куда движется мир? Где место Беларуси в архитектуре современной Европы и какова судьба человеческой цивилизации? Визит Святейшего приурочен к памятной дате - 1030-летию православия на белорусских землях. Президент поблагодарил Патриарха за участие в этих духоподъемных событиях. Основные прошли в Полоцке, собрав тысячи паломников. Люди и их судьбы - актуальная тема для разговора: сложные отношения Запада и Востока так или иначе влияют на Беларусь.
Непростое время. Хорошо, что Вы приехали на свою землю. Для нашего народа это хороший знак. Знак такого единения, сплоченности перед этими злыми силами, как наш владыка говорит. Поверьте, правда на нашей стороне. Она всегда сильнее. И мы выдержим любое давление на нас, каким бы оно ни было. Пусть в форме мятежа или гибридных каких-то войн, или даже горячих. Мы выдержим.
Я так чувствую себя в Беларуси среди своих людей. Сейчас я Вам шепнул, что обычно, когда идешь к главе государства, то разные мысли в голове: как, что? А вот здесь с легким сердцем, потому что знаешь, что идешь к человеку близкому, который принял на себя ответственность за свой народ.
Президент пригласил Патриарха и на юбилей Спасо-Евфросиниевского монастыря. В 2025 году обители исполняется 900 лет. Это важная дата для белорусов. В Полоцке берет начало наша государственность и духовность.
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