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6 июня в районе улицы Я. Купалы в воздухе может ощущаться запах газа

6 июня в районе улицы Я. Купалы в воздухе может ощущаться запах газа

В воскресенье 6 июня в районе улицы Я. Купалы (от моста через реку Свислочь до улицы М. Богдановича) будут проводиться ремонтные работы на газопроводе, которые могут сопровождаться выбросом газа в атмосферу. В воздухе возможно присутствие запаха газа.

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